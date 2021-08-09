  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da korkutan yangın
ABD'de 111 ölüm daha
FETÖ’ye bir istismar alanı daha doğdu! 14 yıl hapis cezası bulunan hamile kadının cezası ertelendi
Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Kurtoğlu’ndan ‘üretim’ açıklaması: Üretmeyen bir ülkenin geleceği olamaz
Gündem FETÖ’ye bir istismar alanı daha doğdu! 14 yıl hapis cezası bulunan hamile kadının cezası ertelendi
Gündem

FETÖ’ye bir istismar alanı daha doğdu! 14 yıl hapis cezası bulunan hamile kadının cezası ertelendi

Batman genelinde, 5 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 140 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 8 şahsın yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:27:00 -
FETÖ’ye bir istismar alanı daha doğdu! 14 yıl hapis cezası bulunan hamile kadının cezası ertelendi

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz- 8 Ağustos tarihlerinden yapılan çalışmalarda toplamda 140 yıl kesinleşmiş cezası buluna 8 şahsın yakalandığı belirtildi.

Açıklamalar yapılan sorgulamalarda; H.I'nın 3 dosyadan 19 yıl 2 ay, İ.A'nın 11 yıl 10 ay, M.İ'nin 10 yıl 23 gün, E.A'nın 14 dosyadan 33 yıl 2 ay, C.T'nin 22 yıl 5 ay 15 gün, H.G'nin 3 dosyadan 15 yıl 5 ay, A.K'nin 14 yıl 9 ay 23 gün ve M.A'nın 3 dosyadan 14 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu bilgisine yer verildi.

Hamile kadının cezası ertelendi

Açıklamada, söz konusu şahıslardan 14 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.A'nın alınan doktor raporunda "hamile" olduğunun anlaşılması üzerine cumhuriyet savcılığınca hapis cezasının ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, adı geçen diğer şahısların adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay