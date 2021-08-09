FETÖ’ye bir istismar alanı daha doğdu! 14 yıl hapis cezası bulunan hamile kadının cezası ertelendi
Batman genelinde, 5 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 140 yıl kesinleşmiş cezası bulunan 8 şahsın yakalandığı bildirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz- 8 Ağustos tarihlerinden yapılan çalışmalarda toplamda 140 yıl kesinleşmiş cezası buluna 8 şahsın yakalandığı belirtildi.
Açıklamalar yapılan sorgulamalarda; H.I'nın 3 dosyadan 19 yıl 2 ay, İ.A'nın 11 yıl 10 ay, M.İ'nin 10 yıl 23 gün, E.A'nın 14 dosyadan 33 yıl 2 ay, C.T'nin 22 yıl 5 ay 15 gün, H.G'nin 3 dosyadan 15 yıl 5 ay, A.K'nin 14 yıl 9 ay 23 gün ve M.A'nın 3 dosyadan 14 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezalarının olduğu bilgisine yer verildi.
Hamile kadının cezası ertelendi
Açıklamada, söz konusu şahıslardan 14 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.A'nın alınan doktor raporunda "hamile" olduğunun anlaşılması üzerine cumhuriyet savcılığınca hapis cezasının ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada, adı geçen diğer şahısların adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.