FETÖ'ye ağır darbe! Çok sayıda gözaltı Terör örgütü FETÖ'ye yönelik Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntılar geliyor...

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