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Aktüel FETÖ/PDY'nin sözde il imamı adliyeye sevk edildi
Aktüel

FETÖ/PDY'nin sözde il imamı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:54:14 -
FETÖ/PDY'nin sözde il imamı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il imamlarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanan S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ kapsamında araması olduğu belirlenen şüpheli, Silivri Adliyesine getirildi.

FETÖ kapsamında 2017'den beri firari durumda bulunan örgütün sözde il imamlarından S.Ö, saklandığı evin tavan arasında yakalanmıştı.

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Yorumlar

Tr.

Destan yazıyormuş....Mabadımla gülüyorum.Bana bakan,milletvekili,müsteşar düzeyinde olupta çocuğunu İHL'ye gönderip başarı kazanan gösterin bende dişimi kırayım.Özel-paralı okullar değerlendirmeye alınmaz.
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