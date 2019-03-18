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FETÖ'nün bölge talebe mesulü kıskıvrak yakalandı

Bilecik'te FETÖ terör örgütünün büyük bölge talebe mesulü olduğu iddiasıyla aranan şahıs, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:58
FETÖ'nün bölge talebe mesulü kıskıvrak yakalandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı olan ve örgütün Bilecik büyük bölge talebe mesulü olduğu belirtilen Ömer Ö., kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alındı.

İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bilecik'te örgütün büyük bölge talebe mesulü olduğu iddiasıyla aranan Ömer Ö. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ömer Ö.nün kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen şüpheli Ömer Ö., polis ekiplerince düzenlenen baskında yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen Ömer Ö., işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü İstanbula gönderileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:58
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. Bilecik
  4. FETÖ operasyonu
  5. Terörle Mücadele
  6. FETÖ'nün büyük bölge talebe mesulu

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