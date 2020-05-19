FETÖ’nün arkasındaki güç de verilecek kararlara eklensin

Göksel Çağlav

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararlar hem sanıklar hem de mağdurlar tarafından istinafa (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi) taşınıyor. 15 Temmuz Şehitlerinden Vildan Demirci ve Mehmet Güder ile yakınlarının avukatı Cüneyt Toraman, FETÖ’nün arkasındaki gücün tespit edilerek, verilen mahkeme kararlarında yer alması gerektiğini belirten istinaf dilekçesinde, “Yerel mahkeme, gerekçeli kararında FETÖ’nün arkasındaki gücü açıklamamıştır. Yirminci yüzyıldaki darbeler tarihi incelendiğinde, bütün darbelerin arkasında dış güçlerin olduğu, bu güçlerin, yerli taşeronları kullandığı görülecektir. 15 Temmuz’da da taşeron olarak FETÖ’yü kullanmışlardır. Ceza hukuku açısından, darbe planlayanların eylemi, bu suça iştirak kapsamında, darbe talimatı verenler de azmettirici konumundadır. Bu suça iştirak eden yabancı devletler ve yabancı vatandaşların bu eylemleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde suçtur. Eğer azmettirenlerin bu eylemlerinin hesabı, milletlerarası hukuk nezdinde sorulmazsa, bu devletler başka taşeronlarla eylemlerine devam edecektir. Bu önemli eksikliğin, yüksek mahkemeniz tarafından giderilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anayasayı ihlal suçunun terör suçu olduğuna vurgu yapan Toraman, istinaf dilekçesinde ayrıca, “Darbe suçuna iştirak eden bütün sanıklar, aynı zamanda terör örgütü mensubudur. Yerel mahkemenin kararının kaldırmasını, bütün sanıklara FETÖ üyeliğinden veya yöneticiliğinden de ceza verilmesini istiyoruz. Yerel Mahkeme sanıklar hakkında temel cezayı tayin ederken, cezanın alt sınırını almış, ayrıca takdiri indirim uygulamıştır. Darbeye teşebbüs, suç ve ceza kartelasının en tepesindeki suçtur” dedi.