FETÖ'nün "ankesörlü telefon" yapılanması çökertildi

FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 19 farklı ilde 30 kişi gözaltına alınırken, 9'u tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Askeri Mahrem Yapılanmasına (Ankesörlü- Ardışık Arama) yönelik, içlerinde subay, astsubay, uzman ve eski askeri okul öğrencilerinin de yer aldığı 31 şüpheli hakkında eş zamanlı olarak Kilis merkezli olmak üzere 19 farklı ilde planlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerden 30’u yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Soruşturma kapsamında 30 zanlıdan 9’u tutuklanırken, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.