FETÖ'den mahrem bilgiler için özel USB bellek!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmasında gözaltına alınan mahrem imam M.T, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Mahrem imam M.T, ifadesinde, sorumlusu olduğu askeri öğrenci ve muvazzaflarla irtibatını, örgüt mensubu veya dışındaki tüm askerlerin nasıl fişlendiğine ilişkin detayları paylaştı.

FETÖ mensubu askerlerle düzenli bir şekilde bir araya geldiğini belirten itirafçı, son görüşmelerinde bir sonraki buluşmanın adresini de belirlediklerini söyledi.

Bu görüşmelerde aldığı bilgileri üstü olan örgüt yöneticilerine ulaştırdığını aktaran M.T, başka kişilerle görüştükleri tespit edilen örgütten olmayan askeri personelin durumunun da "şantaj ve kumpas planlaması" için mahrem imamlara aktarıldığını kaydetti.

İtirafçı M.T, örgüt üyesi askerlerin tüm personel hakkında topladığı bilgilerin ise "müdür yardımcıları"na (mahrem imamlardan sorumlu örgüt yöneticisi) not kağıdına yazılarak verildiğinin altını çizdi.

Askerler hakkındaki bilgilerin sadece "müdür yardımcıları"nda bulunan USB bellekteki "excell" listesine kaydedildiğini ifade eden M.T, "Fişleme kayıtlarında, aile bilgileri, zaafları, örgüte yakınlığı, kontrol altında tutulması gereken kişi olup olmadığı gibi kısacası o kişinin tüm mahrem bilgileri bulunurdu. Böylece tüm askerlerin mahrem bilgileri, FETÖ tarafından TSK'ye yerleştirilen askeri personel vasıtasıyla örgütün bilgi havuzunda kayıt altına alınırdı." beyanında bulundu.

Örgüt üyesi askerler sayesinde astsubay ve subayları fişlediklerini itiraf eden M.T, kendisinin de yaklaşık 80 personelle ilgili kayıt tuttuğunu belirtti.

Fişlenen askerlerin bilgilerinin nasıl kaydedildiğine ilişkin detayları aktaran mahrem imam M.T, şunları anlattı:

"Fişlemede kullanılan şifreli USB bellek, örgüt üyesi bilişim uzmanlarınca özel olarak tasarlanmıştı. Bellek, bilgisayar açılmadan önce cihaza takılır. Sonra USB belleğe işletim sisteminden başlatma komutu verilir. Akabinde bilgisayarın USB bellekteki 'Windows'u görerek başlaması sağlanır. Böylece işlem yapılan bilgisayardan imaj alma işlemi yapıldığında harddiskte yapılan işlem ve içeriğe ilişkin veri kaydını bulmak mümkün olmaz çünkü bilgisayar açılırken içerisindeki harddiski görmez. USB, belleği depolama birimi olarak algılar."

"Bu fişlemeler, gerektiğinde kumpas ve şantaj için kullanılıyordu"

USB bellekteki şifrenin sadece sorumlu müdür yardımcıları tarafından bilindiğini belirten M.T, mahrem imamların ise oluşturulan "excell" sayfasına fişleme bilgilerini işlediklerini kaydetti.

Müdür yardımcısının daha sonra bu bilgileri başka bir "excell" sayfasına kaydettiğini ifade eden M.T, "Kaydedilen bilgiler mahrem imamlara verilmezdi. Fişlemeler kaydedilirken, 'excell' listesinde müdür, müdür yardımcısı, hususi imam, öğrencinin ismi, kayıt tarihi ile açık veya kapalı sekmesi, açıklamalar bölümü yer alırdı. Herkes tarafından bilinen bir bilgiyse 'açık' olarak kaydedilir. Gizli ve mahrem bilgilerse 'kapalı' olarak kaydedilirdi. FETÖ'den kopmak isteyen kişiler olursa işte o mahrem bilgiler gün yüzüne çıkartılıyordu. Bu fişlemeler, örgüt tarafından gerektiğinde kumpas ve şantaj için kullanılıyordu." beyanında bulundu.