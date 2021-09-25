FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na büyük övgü

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) militanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı sığındıkları ülkelerden saldırmaya devam ediyor.

Bu kalleşlerin başında ise gazeteci görünümlü vatan haini Emre Uslu geliyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla zehirini akıtan Uslu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen FETÖ’cülere görevlerine iade edileceği sözünü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdi.

İYİ Parti ile el ele vererek 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile CHP'nin yaptığı ittifaka örtülü değinen Emre Uslu, Kılıçdaroğlu'nun KHK çıkışının en az ittifak kadar önemli bir strateji olduğunu öne sürdü.

Yaptığı paylaşımda KHK'lılara daha önce verdiği 'parti kurun' talimatını da tekrarlayan FETÖ'cü hain, CHP'nin KHK hamlesinin Cumhur İttifakı'nı tedirgin ettiği yalanını da 'Bunu teyitli bir bilgi olarak söylüyorum' ifadesiyle ortaya attı.

İşte ABD sığıntısı vatan haini Emre Uslu'nun Twitter'dan yaptığı o paylaşım:

CHP’nin KHK hamlesi Çamur İttifakının ödünü kopardı. Perinçek/MHP/AKP kurmayları KHK söylemini nasıl öldürürüz diye toplantı yaptı. Bunu teyitli BİR BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM. RTE’nin yaptığı “KHK yargının işi” çıkışı işte o toplantıda kararlaştırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ve Ankara’yı kazandıran stratejisinden sonraki en kritik stratejisi KHK açılımı oldu. İlk defa CHP bu kadar geniş bir muhafazakar kitlenin evlerinde umut olarak konuşuluyor. Bu 1977’deki Ecevit’in çıkışı kadar önemli.

CHP’nin 2-6 milyon etkiye sahip EĞİTMLİ MUHAFAZAKARIN evinde konuşuluyor olması sadece CHP ve seçimler için değil Türkiye demokrasisi için de çok önemli. Ama KHK’lılar tüm yumurtalarını tek sepete koymamalı. Kendi siyasi örgütlerini kurup ona göre siyaset yapmalı