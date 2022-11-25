  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel FETÖ'den ihraç edilen doktor gözaltına alındı
Yerel

FETÖ'den ihraç edilen doktor gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ'den ihraç edilen ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan doktor gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2022-11-25 16:40:00 -
FETÖ'den ihraç edilen doktor gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen doktor, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılınca gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularıyla ilgili yaptıkları çalışma sonucu Terme Devlet Hastanesi'nde uzman doktor olarak görev yaparken 675 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen, FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü liderinin talimatı ile örgüte müzahir Bank Asya'da katılım hesabı açtığı olduğu gerekçesiyle hakkında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S.'yi İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan İ.S. polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23