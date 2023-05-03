FETÖ’cüler istedi Almanlar indirdi

TAHSİN HAN

Yaklaşık 3 milyon Türk’ün yaşadığı ve 1.5 milyonunun da oy kullandığı Almanya’da teröristler adeta devleti yönetiyor. Almanya’nın Nürnberg kentinde, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan ve belediyenin özel izni ile asılan AK Parti’nin seçim afişleri firari FETÖ’cülerin ısrarlı girişimiyle kaldırıldı.

Türkçe olarak üzerinde, “Türkiye Yüzyılı için Doğru Zaman Doğru Adam” yazan afişte, “Zamanında Oyunu Kullan” ifadesi ile Almanya’da kayıtlı seçmenlere 9 Mayıs’a kadar sandık başına gitme çağrısı yapıldı. “AK Parti” logosunun yer aldığı afişin altında da “Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Nürnberg” yazıyor.

FETÖ paylaşımlarıyla algı oluşturdular

Nürnberg’de asılı Erdoğanlı AK Parti afişleri, FETÖ’cüler tarafından sosyal medyada servis edilip belediyeye teki gösterildi. Türkiye düşmanı Yeşiller Partili isimlerin de destek verdiği tepkiler üzerine belediye birkaç kez açıklama yapsa da teröristleri ve Türkiye düşmanı Almanları tatmin etmedi.

Yeşiller partisinden eski Milletvekili Volker Beck, FETÖ’cülerin paylaşımlarını retweet ederek paylaştığı mesajında Nürnberg Belediyesi’ni etiketleyerek “Buna kim izin verir?” diye sordu.

Belediye cevap verdi

Beck’in sorusuna Nürnberg Belediyesi sosyal medya hesabından, “Seçim kampanyası nedeniyle özel kullanım çerçevesinde tarihi kentin dışında 22 Nisan’dan 5 Mayıs’a kadar 25 afişe izin verildi” sözleriyle yanıt verdi.

Türkiye düşmanı Volker Beck, aldığı cevaba rağmen FETÖ’cü gazeteci Eren Güvercin ve Burak Çopur’un peş peşe attığı mesajları retweet ederek, afişlerin toplatılması için baskı oluşturdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ’cü Çopur'dan belediyeye açık mektup

Erdoğan afişlerinin Nürnberg’e belediyenin onayı ile asılmış olmasına tepki gösteren FETÖ firarisi Duisburg Essen Üniversitesi Öğretim Üyesi Burak Çopur da Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König’e açık bir mektup yazarak belediyenin kararını “cahilce” olarak nitelendirdi. Alçak FETÖ’cü iftiralarla AK Parti ve Erdoğan’ı karaladığı mektubunda Belediye’nin kararını alaycı ve son derece cahilce bulan tek kişi ben değilim” dedi. Terörist Çopur, Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili König’e bu karardan acilen vazgeçme ve pankartları toplama çağrısı yaptı.

Afişler indirildi

Çopur daha sonraki paylaşımda ise “Nürnberg şehrinin, Erdoğan afişlerinin asılmasıyla ilgili vermiş olduğu kararı bugün sivil toplum olarak baskı kurup, afişleri belediye tarafından geri toplattık” bilgisini paylaştı. Çopur, Bavyera parlamentosu Milletvekili Cemal Bozoğlu’nun da buna katkı sağladığını bildirdi.

Yine Augsburg Belediyesi Yeşiller partili üyesi Türkiye düşmanı Serdar Akın, “Nürnberg’den Erdoğan afişlerinin indirildiği haberleri geldi” diyerek, belediyenin afişlerin asılmasına izin vermesine tepki gösterdi. Belediye ise izin isteyen her partiye izin verdiklerini yineledi.