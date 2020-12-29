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Gündem FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!
Gündem

FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!

Koronavirüse yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in felç geçirdiği iddiaları basına yansımıştı. FETÖ’cüler durumunu kurtmak için teröristbaşının “Hocaefendi Çağlayan dergisinin son sayısının hazırlığında” başlıklı bir videosunu yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:36:00 -
FETÖ'cüler felç olan Gülen'i kurtarmak için tutuştu!

Peş peşe gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla tamamen çöken FETÖ bir de terörist elebaşı Fetullah Gülen’in koronavirüse yakalandığı haberiyle sarsıldı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan elebaşı Fetullah Gülen, örgüt üzerindeki kontrolü kaybetmemek için koronavirüse salgınına rağmen yüz yüze görüşmelere devam ediyordu.

Bu görüşmeler esnasında teröristbaşı Gülen’e virüs bulaştı. Gülen’in virüsü koronavirüsü ağır geçirdiği ve kalp ritminin ciddi oranda bozulduğu öğrenildi.

FETÖ’cüler tutuştu

FETÖ’cüler vücudunun sağ tarafı kısmi felç olduğu iddia edilen Gülen’i kurtarmak için medya üzerinden algı operasyonuna girişti. Almanya merkezli FETÖ’cü Samanyolu Haber sitesi Gülen’in bir videosunu yayınladı.

Söz konusu haberde “Hocaefendi Çağlayan dergisinin son sayısının hazırlığında” denilerek Gülen’in sağlık durumunun kötü olmadığı gösterilmeye çalışıldı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Gebersin  
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Bir

ALLAH'IM cümleten fethullah, gülenin, şerlerinden sana sığınırız HERDAİM.
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