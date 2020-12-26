  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ’cüler Facebook ve Twitter’ı manipüle ediyor
Gündem

FETÖ’cüler Facebook ve Twitter’ı manipüle ediyor

Yurt dışında sosyal medya üzerinden örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçileri, Facebook ve Twitter gibi platformları manipüle etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:20:00 -
FETÖ’cüler Facebook ve Twitter’ı manipüle ediyor

Bu bağlamda, ABD merkezli Twitter, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’i eleştiren paylaşımları nedeniyle, ABD’de yaşayan Türklerin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin (TASC) hesabını askıya aldı. TASC’nın, FETÖ’cü Kanter’i eleştiren ancak herhangi bir hakaret içermeyen paylaşımlarının ardından organize olan çok sayıda FETÖ destekçisi hesap, Facebook ve Twitter’a şikayette bulundu. Konuyla ilgili olarak Facebook, TASC ile görüşürken Twitter’ın ise TASC’ın sosyal medya hesabını askıya alması tepkilere neden oldu. Öte yandan, TASC’ın sosyal medya hesaplarına çoğunluğu Avrupa olmak üzere ABD dışından 600 kadar saldırı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!
Siyaset

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'tahliye edilmesi' yönündeki karar..
Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı
Dünya

Eski Yunan Bakan'dan Öcalan itirafı

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce Kenya'da üç cariyesiyle rezidansta..
Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarının vasıfsız ve kukla bir isim olacağını itiraf etti. Adaylarının sembolik biri olacağı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay