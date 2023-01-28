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Gündem FETÖ'cü Mümtazer tehditler savurdu! Haddini bil, edepsizlik etme
Gündem

FETÖ'cü Mümtazer tehditler savurdu! Haddini bil, edepsizlik etme

FETÖ'cü Mümtazer Türköne cezaevinden çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada hükümete tehditler savurdu. Türköne, "Şimdi galiba bunların hesabının görüleceği evreye giriyoruz. Bize bu bedeli ödetenlere aynıyla o bedeli ödettireceğiz. Üzerime düşen bir şey olursa, bu hesap sorma işini bütün gücümle yerine getireceğim" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 21:36:00 -
FETÖ'cü Mümtazer tehditler savurdu! Haddini bil, edepsizlik etme

FETÖ’nün medya ayağı sanıklarından eski Zaman yazarı Müntazer Türköne, cezaevinden çıkar çıkmaz hükümete tehditler savurdu. 

"Hesap sorma işini bütün gücümle yerine getireceğim"

"Haksız yere 4 yıl 2 ay hesap yattım" diyen Türköne, "Bize bu bedeli ödetenlere aynıyla o bedeli ödettireceğiz. Üzerime düşen bir şey olursa, bu hesap sorma işini bütün gücümle yerine getireceğim." ifadelerini kullandı.

İşte FETÖ davasında 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Türköne’nin KHK Tv’de yaptığı açıklamalar:

“Yolsuzlukla, usulsüzlükle yaralanmış iktidar kendini tekrar toparlamak için bir maceraya girişti, o maceradan da 15 Temmuz darbe girişimi çıktı. İlginç zamanlar yaşadık. Türkiye adeta bir illegal örgütlenme ile ülkeyi yöneten bir güce teslim oldu. Bunlardan bir sürü yolsuzluklar çıktı. Devletin imkanları tam anlamıyla bugüne kadar hep birilerine bir şeyler kazandırmak için kullanıldı. Büyük servetler el değiştirdi. Bir yerden alınıp başka bir yere geçti. Şimdi galiba bunların hesabının görüleceği evreye giriyoruz. Türkiye büyük sıkıntılar yaşadı, acılar yaşadı. Onların sorumluları hâlâ hesap vermedi.

Ben kendi hisseme düşeni yaşadım. Ama bundan sonrası için benim için, benim gibi düşünenlere görev de bunların tekrar yaşanmaması için bunların hesabının sorulması…

Burada sakin huzurlu bir hayat yaşıyorum. Daha çok edebiyat ve romanla uğraşıyorum. Fakat biliyorum bu ülkede yaşamanın getirdiği bir vazife var. Üzerime düşen bir şey olursa, bu hesap sorma işini bütün gücümle yerine getireceğim…

Haksız yere 4 yıl 2 ay hesap yattım. Bize bu bedeli ödetenlere aynıyla o bedeli ödettireceğiz. Bir haksızlık ve zulüm düzeni kuruldu. Memleket soyulup soğana çevrildi. Nerede duracağım konusunda tereddüt yaşamadım. Bundan sonra ne kadarı bana nasip olacak bilmiyorum ama hesap soracağım.”

 

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