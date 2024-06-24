FETÖ’cü Halit Esendir’den bomba itiraf! Gülen’in darbeden haberi vardı

FETÖ'cüler 15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in planlamadığını iddia edip Türkiye'de karışıklık bulma çabalarına devam ediyordu. Öyle ki Gülen'in hain darbe girişimi sonrası videoları internete servis edilmiş ülkede farklı bir siyasi iklim oluşturulmaya çalışılmıştı.

FETÖ firarisi Esendir'den adeta itiraf gibi bir açıklama geldi. FETÖ elebaşının hain darbe girişimini saat 3:00'da beklediğini ifade eden Esendir açıklamalarında şunları söyledi:

"Hocaefendi akşam kalkışması olduğunda. Cuma'dan çıkmışlar ABD'de saat 21:00 civarı köprüler kapatılıyor ilk haber çıkınca uçaklar uçuyor vs Ankara'da hemen arkadaşlar kapıyı çalıyorlar. Hocam Türkiye'de darbe olmuş diyorlar. Hocaefendi bir anda şaşırıyor gece 3:00'da olacağından bilgisi var. Hocaefendi bir anda Türkiye'de saat kaç diyor. 21:30 diyorlar. Bu saatte darbe olmaz bu bir oyun bu diyor. Hocaefendinin bu ifadesini duyuramadık."