FETÖ’cü hakimlerin kararları yok sayılsın

Akit’e konuşan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, orduyu hedef alan davalardan görüldüğü gibi, bu ihanet örgütünün davaları kendi çıkarları uğruna sulandırmak üzere sahte delil, yalancı şahit, yalancı ihbar mektubu gibi türlü yollara başvurduğunu hatırlatarak, “Eğer bir dava FETÖ’cü hakim ve savcılar tarafından görülüp karara bağlanmışsa, bilinmelidir ki o davada adalet tecelli etmemiştir. Dolayısıyla meslekten ihraç edilen FETÖ’cü hakim ve savcıların baktığı tüm davalar yok sayılmalı, kader mahkumlarıyla birlikte bunlara da af çıkarılmalıdır” dedi.

“FETÖ MAĞDURLARI İÇİN AF ZARURETTİR”

“Yargıda özellikle 4000’e yakın hakim savcı ihraç edilmiş durumdadır bunların baktığı bütün dosyalar ele alınmalı, hatta bunlar bir amaç doğrultusunda hareket ettikleri için baktıkları dosyalar yok hükmünde sayılmalıdır” diyen Avukat Fethi Ahmet Alparslan şöyle devam etti: “Malumunuz olduğu üzere kendi yapılarına maddi manevi katkı vermeyenlere çeşitli desiseler de kumpaslarla ceza verdirdiklerini biliyoruz Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Sarıkız gibi adlarla yapılan yargılamalardaki haksızlıkları hepimiz biliyoruz. Sahte deliller ve yalancı tanıklarla mahkum ettirdikleri generallerimiz, subaylarımız, suçsuz oldukları anlaşıldıktan sonra görevlerinin başına dönerek operasyonlarda büyük yararlılıklar göstermişlerdir. Bu ihanet hareketinin yargı eliyle mağdur ettiği binlerce insanın varlığını hepimiz biliyoruz. Bu terör örgütünün kullandığı istihbaratlarla, topladığı sahte delillerle yapılan yargılamaların hukuksuz ve usulsüz olduğu da bir gerçektir. Bu açıdan bakıldığında yargı ayağında yapılan bütün haksızlıkların bütün yanlışların giderilmesi için affın çıkarılması zaruret haline gelmiştir.”