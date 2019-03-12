0553 313 94 23

FETÖ'cü eski Yargıtay Hakimine 6 yıl 8 ay hapis

15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Haklimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince açığa alınan eski Yargıtay tetkik hakimi Ersagun Yavuz Eryıldız'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

12 Mart 2019 Salı 17:02
FETÖ'cü eski Yargıtay Hakimine 6 yıl 8 ay hapis

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski Yargıtay tetkik hakimi Ersagun Yavuz Eryıldız'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan Eryıldız ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

FETÖ ile bağlantısı olmadığını savundu

Hakkındaki suçlamaları reddeden Eryıldız, FETÖ ile bağlantısının olmadığını savundu.

Adalete güvendiğini belirten Eryıldız, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Eryıldız'ı "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ersagun Yavuz Eryıldız, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Haklimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesince açığa alınmıştı.

Daha sonra meslekten ihraç edilen Eryıldız hakkında, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:02
  1. İzmir
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'cü eski hakim
  4. Ersagun Yavuz Eryıldız
  5. hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yangın iki katlı ahşap evi kül etti
    1. Yangın iki katlı ahşap evi kül etti
    2. Seçen, Yeni Galericiler Sitesi ve..
    3. ADÜ 24. Spor Şenliği başladı
    4. İşaret diliyle İstiklal Marşı’nı..
    5. Hakkari'de bir terörist 24 kilo 660..
    6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    7. Isparta’da İstiklal Marşı’nın 98.kabul..
    8. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    9. Başkan Dağtekin’den ezan ve beka..
    10. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    11. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    12. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    13. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    14. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    15. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    16. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    17. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    18. Kutsal emanetler Bandırma’da
    19. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    20. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    21. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    22. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    23. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    24. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    25. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    26. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    27. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    28. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    29. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    30. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü