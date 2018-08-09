FETÖ'cü Atalay Demirci, Zekeriya Öz, Hakan Şükür ve Hakan Batmaz,Hamdi Akın İpek'in otelini mesken tutmuşlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ çatı davası firarisi Hamdi Akın İpek ve ailesine ait şirketlerde arama yapılması üzerine, holdingin Marmaris'teki otelinde konaklayanların nüfus cüzdanı fotokopilerini imha ettikleri ve buna ilişkin kamera kayıtlarını sildikleri gerekçesiyle otelin 8 eski çalışanı hakkında iddianame düzenledi. İddianameye göre 15 Temmuz'da Akıncı'da olan Hakan Batmaz, FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi isimler de İpek'in otelinde konaklamış.

İddianamede, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan örgütün sivil imamı Kemal Batmaz'ın da otelde konaklayanlar arasında olduğunun belirlendiğine yer verildi.

FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ve aile bireylerinin ortağı olduğu Koza Holding bünyesindeki 22 şirkette, FETÖ'ye finansal destek soruşturması kapsamında 1 Eylül 2015'te arama yapıldığı anımsatılan iddianamede, kayıtların incelenmesiyle hazırlanan rapor doğrultusunda şirketlere 26 Ekim 2015'te kayyım atandığı hatırlatıldı.

OTELDE ARAMA YAPILACAĞINI ÖĞRENİNCE...

Kayyımın görevlendirdiği, holding bünyesindeki ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş. vekillerince, geçen yıl başsavcılığa, "holdingde arama yapılacağının öğrenilmesinin ardından şirkete ait Angel's Marmaris adlı otelde, müşterilere ait kimlik fotokopilerinin, otelin Operasyon Müdürü Aslı Erçöm Dirim tarafından imha için Muhasebe Müdürü Şafak Tiryaki'ye verildiğinin, onun ise aldığı poşeti muhasebede çalışan Gül Çetinkol ile otel çalışanı Adem Göydan'a verdiğinin, onların da fotokopileri evrak imha makinesinde kırparak ve ocakta yakarak imha ettikleri"nin bildirildiği aktarıldı.

İddianamede, şikayetçi vekillerinin, Çetinkol'un iş akdinin feshinden iki gün sonra teslim ettiği, zimmetinde bulunan şirkete ait iki hard diskten 935 GB verinin silindiğini belirttikleri de kaydedildi.

KAĞIT KIRPMA MAKİNESİ DURUNCA MANGALDA YAKILDI

"Kimlikleri kağıt kırpma makinasında yok ediyorduk" diyen Çetinkol, şöyle devam etti:

"Makine kağıt sıkıştırınca hatırlamadığım bir kişi, 'Bu kimlik fotokopileri yakılarak yok edilsin' dedi. Ben, Göydan, Çakır ve hatırlamadığım iki kişi fotokopileri torbaya koyduk. Ofiste herkes bir yerlere gitti. Ben ve Göydan kaldık. Tiryaki bize, Durak ve Çelikel'in bilgisi dahilinde, 'Otel mutfağına gidin, kimlik fotokopilerini yakın' dedi. Ben ve Göydan, iki torba içerisindeki fotokopileri mutfağa götürdük. Mutfakta bulaşık şefi Fatih Duygu vardı. Onunla birlikte fotokopileri mangal ocağında yakarak imha ettik."

FETÖ'CÜ ZEKERİYA ÖZ BAŞKA BİR İSİMLE OTELDE KALMIŞ

Otelin Müdür Yardımcısı Durak'ın, bilgi işlem görevlisi Çakır'a, mutfağın girişindeki kamera kayıtlarını sildirdiğini bildiren Çetinkol, imha edilen fotokopilerin FETÖ üyelerine ait olup olmadığını bilmediğini, sadece muhasebede faturasını kontrol ettiği için firari eski savcı Zekeriya Öz'ün, "Hasan Sezer" ismiyle otelde konakladığını bildiğini aktardı.

ŞÜKÜR VE DEMİRCİ DE OTELDE KALMIŞ

Şüphelilerden Aslı Erçöm Dirim ise Eylül 2015'te Çetinkol, Göydan, Tiryaki ve Çelikel'in, muhasebeye ait arşiv odasından içlerinde evrak olduğunu düşündüğü kolileri taşıdıklarını gördüğünü anlattı.

Zekeriya Öz'ün farklı bir isimle kaldığını nasıl öğrendiğine ilişkin bilgiler veren Dirim, Hakan Şükür ve Atalay Demirci'nin kendi isimleriyle kayıtları yapılarak, otelde kaldığını hatırladığını aktardı.

15 TEMMUZ'DA AKINCI'DA OLAN BATMAZ, OTLEİN MÜŞTERİLERİ ARASINDA

Soruşturma sırasında şüphelilerden Çetinkol'un sildiği 2 hard diskin bilirkişiye verilerek, verilerin geri yüklenmesinin sağlandığı bildirilen iddianamede, "Bilirkişi raporunda, 2 adet hard disk içerisinde otele ait muhasebe bilgilerinin yer aldığı, haklarında FETÖ'den işlem yapılan Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Mustafa Muhammet Günay, Mustafa Talat Katırcıoğlu, Mustafa Yeşil, Mustafa Özcan gibi kişilerle para hareketlerinin tespit edildiği, ayrıca Kimse Yok Mu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Cingöz'ün kişisel bilgilerinin bulunduğu belirtilmiştir" denildi.

LİSTE KABARIK

Buna göre, otelde konakladığı belirlenen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü şüpheli veya sanıkları şunlar:

"Abdülmecit Koyunsağan, Adem Yavuz Arslan, Ali Akbulut, Ayhan Yurttaş, Mehmet Katırcı, Mehmet Rasim Kuseyri, Şaban Yörüklü, Tarık Toros, Verdal Hosta, Ahmet Küçükbay, Ali Bulaç, Beşir Baymaz, Cüneyt Kaya, Çetin Hakkı Şaşmaz, Ekrem Dumanlı, Ercan Doğan, Kemal Batmaz, Metin Özer, Murat Sungurlu, Şaban Aksöyek, Şükrü Boydak, Yusuf Çilkoparan, Abdullah Baday, Atalay Demirci, Hakan Şükür, Hasan Hüseyin Nakiboğlu, Kadir Ay, Yusuf Boydak, Ali Fuat Bilkan, Emre Katırcı, Erhan Başyurt, Hacı Boydak, Harun Ekinci, Mehmet Sungur, Muharrem Bayam, Mustafa Kirmiç, Ömer Baday, Sami Boydak, Bedirhan Gökçe Göktan, Cumhur Gözüm."

15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüphelilerin, fikir ve eylem birliği içinde, silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma yürütülen Hamdi Akın İpek ve aile bireyleri aleyhine delil olabilecek dijital bilgi ve belgeleri imha ederek, örgüt üyesi şüphelilere yardım ettikleri kaydedilen iddianamede, şüphelilerin "suç delillerini yok etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlarından 5 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisleri istendi.

İddianame, mahkemede değerlendirme aşamasında bulunuyor.