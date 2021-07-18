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Gündem FETÖ "yaz" diyor, FETÖ’cüler karalamaya devam ediyor!
Gündem

FETÖ "yaz" diyor, FETÖ’cüler karalamaya devam ediyor!

Firari FETÖ'cü Emre Uslu Türkiye karşıtlığı noktasında bir türlü uslu durmuyor. Her gün sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı söylemlerle gündeme gelen Emre Uslu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:14:00 -
FETÖ "yaz" diyor, FETÖ’cüler karalamaya devam ediyor!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Her gün sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı söylemlerle gündeme gelen Emre Uslu yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde skandal ifadeler kullandı.

Dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak niteleyen ve Türkiye'de meşruiyetini kaybettiğini iddia eden Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DİKTATÖRLER içeride “meşruiyetini” kaybettikçe dışarıdan meşruiyet satın alırlar. Erdoğan’ın Afganistan kararı tam böyle bir şeydir. İçeride kaybedilen meşruiyeti dışarıdan satın almaktır" şeklinde skandal iddialarda bulundu.

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