FETÖ yapılanmasının etkisiz kılınması gerekiyor

YENİ AKİT ANKARA

Toplantıda Kosova'da Türkçe eğitimi gören öğrenciler için hazırlanan Türkçe kitaplar, ülkede Türk öğrencilerin eğitiminde görevli öğretmenlerin mesleki ve hizmet içi eğitimleri, mesleki ve yaygın eğitim konusunda iş birliği; Türkçenin Kosova'da, Arnavutçanın da Türkiye'de seçmeli ders olarak karşılıklı öğretilmesi konuları ele alındı.

"2019 yılı itibarıyla yurt dışı kullanımına açılan EBA platformumuz, dileyen tüm öğrencilerimiz tarafından kolaylıkla kullanılabilmektedir. Öğretmenlerin de kullanımına açılmıştır" diyen Özer, Kosova'da yaşayan Türk toplumunun en iyi şekilde eğitim alması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bakan Özer, olumlu yönde devam eden eğitim ilişkilerinin öngörülen amaçlara daha sağlam ve emin adımlarla ulaşılabilmesi için Kosova'da hâlihazırda mevcut Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının etkisiz kılınması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bulunduğu her coğrafyada menfur amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim gibi kutsal ve değerli bir alanı istismar etmekten çekinmeyen bu örgüt, uygun ortamı bulduğu her an Kosova'ya da zarar vermekten geri durmayacaktır."