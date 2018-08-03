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FETÖ üyesi astsubay yakalandı

Balıkesir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınanbiri astsubay olan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 20:47
FETÖ üyesi astsubay yakalandı

Balıkesir merkezli 7 ilde, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, Şanlıurfa, Tunceli, Bursa, Sakarya ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün askeri okullara giriş için hazırladığı iddia edilen 8 şüpheli ile bir astsubay yakalandı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 20:47
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Tunceli
  4. Sakarya
  5. İstanbul
  6. Bursa
  7. Balıkesir
  8. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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