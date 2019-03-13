FETÖ şüphelisi kaçmaya çalışırken balkonda yakalandı!
Kütahya'nın Tavşanlı'da FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli, kaçmak isterken evinin balkonunda yakalandı.13 Mart 2019 Çarşamba 15:36
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve iki yıldır aranan Bekir D'nin, Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi.
Ekipler, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla eve operasyon düzenledi.
Şüpheli, jandarma görevlisince yasal hakları yüzüne okunduğu sırada balkona yönelerek kaçma girişiminde bulundu.
Zanlı, kaçamadan evin balkonunda yakalanarak Tunçbilek Jandarma Komutanlığına götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bekir D, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
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