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FETÖ gitti PKK eriyor

FETÖ’ye yönelik temizlik operasyonlarının başlaması sonrası terör örgütü PKK’ya katılım minimuma indi. PKK’nın "Girilemez" ya da "ulaşılamaz" denilen alanların yerle bir edildiği 2016 yılında örgüte katılım sadece 621 oldu. Örgüte 2018 yılının ilk 8 ayında ise, bu rakam 38’e kadar geriledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:23
FETÖ gitti PKK eriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik geçen yıl başarılı operasyonlara imza attı.

Yıl boyunca teröristlerin peşini bırakmayan ve yoğun operasyonlar düzenleyen asker ve polis, örgüte ağır darbe indirdi. Güneydoğu'da teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, patlayıcılarla tuzaklanan hendek ve barikatların kaldırılması için düzenlenen operasyonlarla PKK'nın hayalleri çöktü. Operasyonlarla büyük darbe alan terör örgütüne katılım son yıllarda nerdeyse sıfıra indi.

ÖCALAN’IN HAYRANLIK DUYDUĞU İSİM

Akit’in istihbarat birimlerinden elde ettiği verilere göre; 12 Eylül cuntasının lideriKenan Evren döneminde hortlayan PKK’ya 1980 yılında bin civarında terörist katıldı.

Yobazlar, PKK’dan daha tehlikeli” diyerek örgüt ile yeterince mücadele etmeyen darbeciKenan Evren’e terörist başı Abdullah Öcalan övgü dolu sözler sarf etmişti.

Terörist Öcalan, Kenan Evren için şu sözleri söylemişti: "O sıradan biri değil. Türkiye'de yıllarca ordunun en üst düzeyi olmuştur. Askeri bir dehadır, yani onların beyin takımındandır.

AK PARTİ GELDİ, ÖRGÜT KIVRANIYOR

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında terör örgütü PKK’ya katılım 6 bin 500’lere kadar düştü. 2015 yılında 3 bin 698 olan PKK’lı sayısı, terörle mücadelede yeni konseptin hayata geçirildiği 2016 yılında 5 kat azaldı.

FETÖ’ye yönelik temizlik operasyonlarının başlaması sonrası terör örgütü PKK’ya katılım minimuma indi. "Girilemez" ya da "ulaşılamaz" denilen alanların yerle bir edildiği 2016 yılında örgüte katılım 621 oldu.

Örgütün sözde bölge, grup ve eyalet sorumlularının öldürüldüğü geçtiğimiz yılda ise terör örgütüne sadece 152 hain katıldı. 2018 yılının ilk 8 ayında ise bu rakam 38’e kadar geriledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:23
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü
  5. EGM
  6. Kenan Evren

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