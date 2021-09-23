FETÖ firarisi istihbaratçı komiser, saklandığı evde enselendi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski istihbaratçı komiser Habip Bozdoğan, Ankara'da enselendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve 5 yıldır firari olan Bozdoğan'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Yakalanmamak için Mamak ilçesinde kaydı bulunmayan bir adreste saklandığı ve nadiren kapı önüne çıktığı belirlenen Bozdoğan'ın, dışarı çıktığı zamanlarda da tanınmamak için kılık değiştirdiği tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Bozdoğan, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle adli mercilere sevk edildi.

ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütsel yazışmalar yaptığı belirtilen Bozdoğan'ın, örgüt içinde "teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı" en üst seviyede olanları ifade eden "A5" kodu ile kodlandırıldığı öğrenildi.