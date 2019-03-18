FETÖ destekli Akşener’den Erdoğan’a küstah tehdit! ‘Bunun hesabını vereceksin’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullandı. Bununla yetişmeyen Akşener, Erdoğan'ı "Açılım süreci yaptın, çözüm süreci yaptın. Sen daha bunun hesabını vereceksin" sözleriyle tehdit etti.

Meral Akşener, Bursa’nın Karacabey ilçesindeki partililere seslendi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında küstah ifadeler kullanan Akşener, şunları söyledi:

"Bunun hesabını vereceksin"

“Şimdi bir başka şey var. Anlaşılıyor ki 15 gün boyunca bu arkadaş, PKK ile oturacak, PKK ile kalkacak. Hepimizi PKK’lı ilan etti. Hadi oradan. Senin karşında Meral Akşener var. PKK ile mücadelede, tarihin en uzun kara harekatının altında benim imzam var, benim.

Sen 2002’de iktidar olduğunda sıfır terör vardı. O günkü adıyla DEHAP’ın oyu 2 milyon, aldığı oran yüzde 6. Bugün geldiğimizde, bugünkü adı HDP olan o partinin oyu 6 milyon, oranı yüzde 12. Sayın Erdoğan, 2 milyon oy olan bir siyasi yapının o günkü hali bugün 6 milyona çıkıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz, sensin. Açılım süreci yaptın, çözüm süreci yaptın. Sen daha bunun hesabını vereceksin” dedi.