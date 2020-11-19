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Spor Ferhat Arıcan, yeni hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdırmaya hazırlanıyor
Spor

Ferhat Arıcan, yeni hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdırmaya hazırlanıyor

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan: "Özellikle Mersin'de, kendi ülkemde, Avrupa Şampiyonası'nda bunu denemek benim için çok büyük bir heyecan ve keyif olacak. Umarım her şey yolunda gidecek ve dünya cimnastik literatürüne üçüncü Arıcan imzası gelecek" - "Gerçekten hareket çıkarmak çok zor. Çok büyük bir emek ve çalışma istiyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:28:22 -
Ferhat Arıcan, yeni hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdırmaya hazırlanıyor

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda sergileyeceği yeni hareketle dünya spor literatürüne adını taşıyan üçüncü hareketini yazdırmaya hazırlanıyor.

Ferhat Arıcan, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası için çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğini söyledi.

Şampiyonada bir sürprizinin olacağını aktaran Ferhat Arıcan, şunları kaydetti:

"Arıcan hareketlerinin üçüncüsü geliyor. Avrupa Şampiyonası'nda bu hareketi deneyeceğim. Dünya cimnastik literatürüne üçüncü bir hareket inşallah katacağım. Özellikle Mersin'de, kendi ülkemde, Avrupa Şampiyonası'nda bunu denemek benim için çok büyük bir heyecan ve keyif olacak. Umarım her şey yolunda gidecek ve dünya cimnastik literatürüne üçüncü Arıcan imzası gelecek."


- "Büyük bir emek ve çalışma istiyor"


Ferhat Arıcan, yeni hareket yapmanın keşif gibi bir şey olduğunu belirterek, "Gerçekten hareket çıkarmak çok zor. Çok büyük bir emek ve çalışma istiyor. Çünkü hiçbir literatürde, hiçbir kitapçıkta olmayan bir hareketin dünya literatüründe yer almasını sağlamak gerçekten kolay değil." diye konuştu.

Bunun için çok çalışmanın ve kafa yormanın gerektiğini kaydeden Ferhat Arıcan, "Bir buluş yapmaya çalışıyoruz. Onun için çok çalışarak bu noktalara geldim. Bundan sonra da hareketlere devam mı, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ferhat Arıcan, 2008'de paralel aletinde, 2013'te ise atlama masasında yaptığı hareketlerin ismiyle cimnastik literatürüne girdiğini hatırlatarak, şunları ifade etti:

"2014'te yaptığım hareket de dünya cimnastik literatürüne girmişti ancak belirlenen teknik hatayla hareket literatüre isimsiz girdi. İki sene önce Rus cimnastikçi Artur Dalaloyan bu hareketi yaptı ve onun ismiyle literatürde yer aldı. Avrupa Şampiyonası'nda yapacağım hareketle Türkiye'de 3 hareketi olan ilk sporcu olmak istiyorum."

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