Ferdi'nin kariyeri belli oluyor

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonu sözleşmesi sona erecek. Yönetimin, Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme önereceği iddia edildi.

Süper Lig'de 11, Avrupa'da 6 olmak üzere bu sezon toplam 17 resmi maça ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, takımın en fazla forma giyen ismi konumunda.

Ferdi'nin sözleşmesi de bu sezon sonunda bitecek. Oyuncunun kariyerini mart ayında vereceği kararlar çok etkileyecek. Ferdi şu anda Kanada, Hollanda ve Türkiye A Milli Takımlarını seçme hakkına sahip. Ancak kararını henüz vermedi. Genç oyuncu eğer Türk Milli Takımı'nı seçmezse yabancı statüsüne geçecek.

Sarı-lacivertlilerin A Milli Takım tercihinin belli olmasının ardından Ferdi'ye 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.