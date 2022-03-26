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Spor Fener'in sol beki İstanbul'a geliyor
Spor

Fener'in sol beki İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. İsmail Kartal ile birlikte eksik bölgeleri tespit eden yönetim, sırasıyla takviyeleri yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk bölge ise sol bek mevkisi. Bu mevki için listesinde birçok ismi barındıran Kanarya, Shakhtar'dan ayrılması kesinleşen Ismaily'i İstanbul'a çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:25:00 - 2022-03-26 11:27:03
Fener'in sol beki İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. İsmail Kartal ile birlikte eksik bölgeleri tespit eden yönetim, sırasıyla takviyeleri yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk bölge ise sol bek mevkisi. Bu mevki için listesinde birçok ismi barındıran Kanarya, Shakhtar'dan ayrılması kesinleşen Ismaily'i İstanbul'a çağırdı.

Sezon başından bu yana yaşadığı sol bek sıkıntısını yeni sezon öncesi çözmek isteyen Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk formasını giyen Ismaily Gonçalves dos Santos için harekete geçti. 2013 yılından bu yana Ukrayna ekibinde oynayan Brezilyalı yıldız yaşanan son gelişmelerin ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi görüşmelerde bulunmak için Ismaily'yi İstanbul'a davet etti. 32 yaşındaki futbolcunun şu anda Shakhtar Donetsk'le beraber Romanya'da olduğu ve önümüzdeki günlerde menajeri ile birlikte Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; eğer anlaşma sağlanırsa Ismaily ile önümüzdeki sezondan başlayacak sözleşme imzalanacak. Bu sezon 21 maçta forma giyen ve 5 asist yapan tecrübeli yıldız daha önce Portekiz'de Braga takımında görev yapmıştı. Shakhtar Donestk'le 8 yılda 228 maça çıkan Ismaily 16 gol atarken, 42 de asist yaptı.

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