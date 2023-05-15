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Fenerbahçe’yi sarsacak karar! Ayrılmaya karar verdi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 16:48:00 -
Fenerbahçe’yi sarsacak karar! Ayrılmaya karar verdi

Fenerbahçeli taraftarları üzecek haber geldi. Miguel Crespo'nun sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ileri sürüldü...

Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'nun geleceği hakkında gelen iddialar taraftarları kaygılandırdı.

Senelik 500 bin Euro kazanan Crespo maaşına ciddi bir zam istemiş, yönetimin maaşını 1 milyon Euro'ya çıkartma teklifini ise kabul etmemişti. 26 yaşındaki futbolcu, 2 milyon Euro'ya yakın bir talepte bulunurken, süre için de 4 yıl şartı koştu.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Crespo, gelecek teklifleri değerlendirecek ve bu sezon iyi bir talip çıkar, kulübün istediği bonservis de verilirse takımdan ayrılacak.

Ciddi talipler var

Geçtiğimiz sezonda teknik direktör Vitor Pereira döneminde Portekiz ekibi Estoril'den transfer edilen ve Türk futbolseverlerin o ana kadar tanımadığı Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla büyük beğeni kazanmıştı. Bu sezon sakatlık sonrasında Jorge Jesus'un çoğu zaman yedek kulübesine oturttuğu Crespo'ya İspanya'dan talipler olduğu öğrenildi.

Bonservis 15 milyon Euro

LaLiga'da Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca ile Atletico Madrid'in, sözleşmesi 2024'te bitecek 26 yaşındaki Crespo için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacakları belirtiliyor. Miguel Crespo için Kanarya'nın yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli koyduğu bildirildi.
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Portekizli oyuncu geçtiğimiz sezon 23 maçta 1 gol ve 2 katkısı yaparken, bu sezon 22 maçta 3 gol ve 2 katkısı yaptı. Crespo'nun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro.

Kaynak: Sabah

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