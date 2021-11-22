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Spor Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama
Spor

Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'yi, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 09:29:00 -
Fenerbahçe'ye Samandıra'da coşkulu karşılama

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından tesislerin önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüsü bekledi.

Tesislere gelen takım otobüsünün etrafına toplanan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Otobüste bulunan Fenerbahçeli yöneticiler ile teknik heyet ve futbolcular, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

 

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