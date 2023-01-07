Fenerbahçe'ye Ronaldo sürprizi! İmkansız gibi görünen transfer her an bitebilir

Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrıldığı kaydedildi. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Vincent Aboubakar'ın artık kadroda düşünülmediği Federasyona bildirilen takım listesinde Aboubakar'ın yerine Cristiano Ronaldo'nun eklendiği öğrenildi.

Ronaldo gidince pabucu dama atıldı

Portekizli yıldız Ronaldo'yu transfer eden Al-Nassr takımı, yabancı kontenjanı sebebiyle Ronaldo'nun lisansını çıkaramıyor, yıldız futbolcunun lisansının çıkarılması için bir yabancı oyuncunun takımdan gönderilmesi gerekiyordu. Suudi Arabistan basını, Cristiano Ronaldo'nun kadroya kaydedilmesi için yolların ayrılacağı ismin Vincent Aboubakar olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe transferi bitirebilir

Kamerunlu golcünün fesih görüşmelerine başlandığı ve kısa süre içerisinde serbest bırakılacağı kaydedildi. Fenerbahçe bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Suudi Arabistan'dan rakip takımların da Aboubakar'a talip olabileceği öğrenilirken Al Nassr'dan yüklü bir tazminat alacak olan yıldız futbolcunun ise Avrupa'ya dönmeye daha sıcak baktığı belirtildi.