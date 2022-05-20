Fenerbahçe'ye Mısırlı yıldız geliyor!

Süper Lig'de ikincilik koltuğu neredeyse garanti olan Fenerbahçe, transfer için düğmeye bastı. Sezon sonunda Jose Sosa ile yollarını ayırmayı planlayan sarı lacivertlilerde transfer gündemi orta saha olurken, Mısır'dan sürpriz bir iddia geldi. Habere, göre Kanarya, El Ahly forması giyen Afsha için menajerler aracılığı ile teklifini yaptı.

Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmak isterken, diğer yandan da teknik direktör konusunda önemli adımlar atıyor.

Jorge Jesus ile uzun süren pazarlık sonrası tecrübeli teknik adamın İstanbul'a gelmesini bekleyen sarı lacivertliler, diğer yandan da transfer için görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig devi bu bağlamda, kadrodan ayrılacak oyuncular yerine kaliteli isimleri transfer etmenin çabası içinde.

SOSA AYRILIYOR

Sezon sonunda Fenerbahçeli Jose Sosa'nın, sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi sona eriyor.

Arjantinli yıldızın yerine orta sahada hem gol üretebilen, hem de asist yapabilen birini isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir atağa kalktı.

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe, Mısır milli takımında da oynayan ve 10 numara pozisyonunda görev alan Mohamed Magdy Afsha için teklifini yaptı. İşte Mısır basınında yer alan o haber ve transferin ayrıntıları...

"Türk kulübü Fenerbahçe, önümüzdeki yaz transfer sezonunda, El Ahly kulübünün yıldızlarından biriyle sözleşme imzalamak istiyor.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, El Ahly'in yıldızı Mohamed Magdy Afsha ile kontrat imzalamak ve oyuncuya resmi imzayı attırmanın peşinde.

Bir menajerlik şirketi, Mohamed Afsha'nın menajeriyle irtibata geçti. Bu şirket, Fenerbahçe'nin teklifini Afsha'ya sundu.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Bu şirket, Afsha ve kulübüne, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

AYRILMA NOKTASINA GELDİ!

Afsa, El Ahly Teknik Direktörü Pitso Mosimane tarafından bir süredir kadroda tercih edilmiyor.

Yaşanan bu süreç, Afsha'yı El Ahly'den koparma noktasına getirdi."

AFSHA KİMDİR?

6 Mart 1996'da Mısır'da dünyaya gelen Afsha, 1.68 boyunda ve 10 numara mevkiinde forma giyiyor. Tercih edilmesi halinde sağ ve sol kanatta da görev alabilen Afsha, daha önce El Raja, Enppi, Pyramids ve El Ahly'de oynadı. Afsha, bu sezon toplamda 28 maça çıakrken 7 gol 5 asist üretti ve 1977 dakika sahada kaldı.