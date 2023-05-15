Fenerbahçe'ye kötü haber Samatta'dan geldi! Belli oldu...

Fenerbahçe'ye kötü haber Samatta'dan geldi. Geçtiğimiz sezon Royal Antwerp'e bu sezon ise Genk'e kiralanan Samatta, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönmeye hazırlanıyor.

Samatta'nın transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İki sezondur önce Royal Antwerp'e sonra Genk'e kiralanan golcü oyuncu Samatta, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe 2020'nin yazında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Samatta'nın bir sonraki yaz 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmış ve bonservisini almıştı. Ancak sarı-lacivertlilerde performansıyla hayal kırıklığına uğratan Tanzanyalı golcü, geçtiğimiz sezon Royal Antwerp'e bu sezon ise Genk'e kiralık olarak gönderildi.

Genk'in satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Samatta, yeniden İstanbul'a dönmeye hazırlanıyor. 30 yaşındaki Tanzanyalı golcü, sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye dönecek. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek olan Samatta'yı bu sefer nereye göndereceği merak konusu. Akşam'a göre;

Bu sezon Genk formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıkan Samatta, bu karşılaşmaların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1490 dakika sahada kalan Tanzanyalı golcü, 6 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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