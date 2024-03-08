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Spor Fenerbahçe'ye kötü haber! Başından bu yana beklenen maçta Çağlar Söyüncü sakatlandı! Sözü edilen haber
Spor

Fenerbahçe'ye kötü haber! Başından bu yana beklenen maçta Çağlar Söyüncü sakatlandı! Sözü edilen haber

Yeniakit Publisher
2024-03-08 00:24:00 - 2024-03-08 00:27:02
Fenerbahçe'ye kötü haber! Başından bu yana beklenen maçta Çağlar Söyüncü sakatlandı! Sözü edilen haber

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında milli futbolcu Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyun kenarına geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Lotto Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertli takımda milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Dusan Tadic bu anda kenara değişiklik işareti yaptı.

Çağlar'ın yerine Ferdi oyuna girdi

Çağlar, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de savunma oyuncusu yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.

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