Fenerbahçe’nin voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Kübalı oyuncusu Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti. Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu’nu kabul etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

Erdoğan'a teşekkür etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türk vatandaşı oldu

Heyette bulunan Küba vatandaşı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.