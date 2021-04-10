  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe’nin voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti
Spor

Fenerbahçe’nin voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

Türk vatandaşlığına geçen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Kübalı oyuncusu Melissa Teressa Vargas, bundan sonra milli takım için ter dökecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 01:32:00 - 2021-04-10 01:40:16
Fenerbahçe’nin voleybolcusu Vargas, Türk vatandaşlığına geçti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Kübalı oyuncusu Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşlığına geçti. Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu’nu kabul etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

Erdoğan'a teşekkür etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Türk vatandaşı oldu

Heyette bulunan Küba vatandaşı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek.

Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Endişeleniyoruz’… Felaket yakın! Rusya’dan dünyadaki bütün ülkelere mesaj!
Dünya

‘Endişeleniyoruz’… Felaket yakın! Rusya’dan dünyadaki bütün ülkelere mesaj!

Donbas’ta gerilim yükselirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da yeniden bir iç savaşın başlayacağına dair endişeleri olduğunu belir..
Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz
Gündem

Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz

BKM soytarılarından Ersin Korkut, beraberindeki kişi ile çektiği videoda, PKK terör örgütü ile ağız birliği yaparak Diyarbakır için skandal ..
'120 milyar dolar Türkleri bekliyor' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar
Dünya

'120 milyar dolar Türkleri bekliyor' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar

Türk-Libya İş Adamları Derneği Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'da yatırım yapılarak çok ciddi avantajlar elde edilebileceğini söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay