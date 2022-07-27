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Spor Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 23:11:00 -
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi umutları erken sona erdi. Sarı-lacivertli ekip 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Dinamo Kiev'e kendi evinde 2-1 mağlup olarak turnuvaya 2. ön eleme turunda veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi 18 Temmuz'da çekilen kurada belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ SLOVACKO

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak.

Geçen sezon Çekya Kupası'nı kazanan ve ligi ikinci sırada tamamlayan Slovacko'nun bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk rakibi Fenerbahçe olacak.

Slovacko'da eski Fenerbahçeli Michail Kadlec de forma giyiyor. 37 yaşındaki Kadlec, 2013-16 yılları arasında Slovacko forması giymişti.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Ağustos ayının ilk haftası başlayacak.

Fenerbahçe - Slovacko karşılaşması 4 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Turu geçen taraf Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı kazanacak. Elenen takım ise Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek.

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