Fenerbahçe’nin muhtemel rakibinden kritik galibiyet! Sparta Prag, Lyon’u devirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turu ilk maçında Sparta Prag, sahasında Lyon’u 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü eleme turunda ilk maçlar oynandı. Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, sahasında karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti.
Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mjallby: 1 - Slovan Bratislava: 2
FC Ararat-Armenia: 2 - Celje: 1
Hapoel Beer Sheva: 1 - Kızılyıldız: 0
Levski Sofia: 1 - Kairat: 0
Olympiakos: 0 - NEC Nijmegen: 0
Sparta Prag: 2 - Lyon: 1
Dinamo Zagreb: 5 - Kauno Zalgiris: 0
Union Saint-Gilloise: 3 - Bodo Glimt: 3