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Spor Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu mu? Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Spor

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu mu? Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. 394. radnevudu bir araya gelecek olan FGalatasaray Fenerbahçe maç kadrosu da merak ediliyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe kadrosunda kimler var? Fenerbahçe’de Luiz Gustavo oynayacak mı? Luiz Gustavo, Galatasaray maçından yonacak mı? İşte Fenerbahçe’nin Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Yeniakit Publisher
2021-11-21 12:39:00 - 2021-11-21 12:40:48
Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri belli oldu mu? Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Galatasaray Fenerbahçe maçında kimler oynayacak, kimler oynamayacak? Galatasaray derbisi muhtemel 11’leri açıklandı mı? NEF Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta ise sadece 1 puan toplayabildi.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’leri kimler?

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşılaşmasında muhtemel 11'i ise şöyle: Berke Özer, Tisserand (Novak), Kim, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun (Berisha). Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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