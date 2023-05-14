Fenerbahçe'nin kalbini sökmek istiyorlar! Flaş gelişme...

Fenerbahçe'nin iki yıldızı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Newcastle United'ın Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istediği ve iki isim için toplam 40 milyon euro bütçe ayırdığı iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ekiplerden biri olan Fenerbahçe için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla camianın beğenisini toplamıştı. İki futbolcu için Avrupa'dan birçok kulübün teklifte bulunduğu öne sürülürken, İngiltere'den flaş bir iddia gündeme geldi. Akşam'a göre;

İngilzi basınındaki habere göre Newcastle United kulübü, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı. Haberde Newcastle'ın Arda Güler'in ailesiyle görüştüğü ve her iki isim için de 20'şer milyon euro bütçe ayırdığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin bu parayı sorun etmeyeceği ve transferi kısa süre içerisinde sonlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan Arda Güler, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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Ferdi Kadıoğlu ise 43 resmi maçta 3 gol - 3 asistlik bir oyun ortaya koydu.