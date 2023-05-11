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Spor Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu! Beklenmedik karar...
Spor

Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu! Beklenmedik karar...

Yeniakit Publisher
2023-05-11 00:30:00 -
Fenerbahçe'nin ilk transferi belli oldu! Beklenmedik karar...

Süper Lig'de son oynadığı Giresunspor mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybı moralleri hayli bozarken, Sarı-Lacivertliler yeni sezon kapsamında transfer görüşmelerini de sürdürüyor.

Süper Lig'de son oynadığı Giresunspor mücadelesinden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de yaşanan puan kaybı moralleri hayli bozarken, Sarı-Lacivertliler yeni sezon kapsamında transfer görüşmelerini de sürdürüyor. Yönetim, Altay Bayındır sakatlandıktan sonra yerine forma giyen İrfan Can Eğribayat'ın performansından memnun kalırken ilk imzasını attırmaya hazırlanıyor. 

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın belinden geçirdiği operasyon sonrası kaleye geçen İrfan Can Eğribayat, gösterdiği performansla güven verirken, yönetim de 24 yaşındaki file bekçisinin performansından oldukça memnun kaldı.

Sarı lacivertli ekip, Göztepe'den 500 bin euro kiralama ve 1.2 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı İrfan Can'ın tapusunu alma kararını kesinleştirdi. Fenerbahçe, İrfan Can'ın kiralık sözleşmesinin biteceği 30 Haziran'dan önce bu opsiyonu kullanacak.

Süper Lig'de 5 maça çıkan İrfan Can, kalesine gelen şutlarda yüzde 65 kurtarış oranı yakaladı. Ceza sahası içi şutlarda yüzde 46, ceza sahası dışı şutlarda yüzde 100 kurtarış oranı yakaladı.
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