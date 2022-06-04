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Spor Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı
Spor

Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının borcu resmen dudak uçuklattı. 31 Aralık itibarıyla kulübün borcunun 6 milyar 190 milyon lira olduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:13:00 -
Fenerbahçe’nin borcu dudak uçuklattı

Fenerbahçe Kulübünün 2021 olağan mali genel kurul toplantısı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kulüp başkan vekili Erol Bilecik, toplantıda mali duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bilecik'in konuşmasının ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2021 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 885 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 305 milyon lira olduğunu söyledi.

Vodina, toplam borcun ise 6 milyar 190 milyon lira olduğunu dile getirdi.

Mehmet Vodina, 2021 yılında dönen varlıkların 917 milyon, duran varlıkların ise 1 milyar 374 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

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