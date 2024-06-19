Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oldu!

Bu sezon Avrupa'da ikinci turdan itibaren mücadele edecek olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri bugün yapılacak olan kura çekimi ile belirlenecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LUGANO OLDU

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı lacivertli takım, UEFA'nın İsviçre Nyon’da bulunan merkezinde yapılan kura çekimine seri başı olarak katıldı.

Fenerbahçe ikinci ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti.

İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

Sarı lacivertlilerin tur atlaması durumunda 3. eleme turundaki rakipleri de bugün çekilecek kurada belli olacak.

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TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Saat 14.00'te başlayacak olan kura çekiminde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) galibi, Kilmarnock (İskoçya), Silkeborg (Danimarka), Vojvodina (Sırbistan), Llapi (Kosova) - Wisla Krakow (Polonya) galibi.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Saat 15.00'te başlayacak olan kura çekiminde Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Tirana (Arnavutluk) galibi, Cherno More (Bugaristan), Isloch Minsk Region (Belarus) - La Fiorita 1967 (San Marino) galibi, Sumqayit (Azerbaycan) ve Ruzemberok (Slovakya) - Tobol (Kazakistan) mağlubu.