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Spor Fenerbahçelileri yıkan iddia: Transferi bitirdiler
Spor

Fenerbahçelileri yıkan iddia: Transferi bitirdiler

Gösterdiği performans sonrası "Fenerbahçe Savunma Bakanı" lakabıyla anılmaya başlanan Attila Szalai için Chelsea'nin son noktayı koyduğu ve transferi bitirdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 14:52:00 -
Fenerbahçelileri yıkan iddia: Transferi bitirdiler

Attila Szalai’nin son dönemde formu düşmüş olsa da hâlâ transferin gözdesi halinde. Yaz döneminde adı Atletico Madrid ve Aston Villa ile anılan 23 yaşındaki savunmacı için son haftalarda Chelsea de devreye girmişti. İngiliz basını, Maviler’in Szalai’yi yakından takip ettiğini ve kısa sürede teklif yapabileceğini yazıyordu. İspanya’dan çok daha iddialı bir haber geldi. AS Gazetesi, Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger’in Real Madrid ile el sıkıştığını duyurdu. Haberde, Chelsea’nin de Alman yıldızın yerini Attila Szalai ile doldurmak için neredeyse her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi!

Real Madrid, Rüdiger ile yeni sezon için el sıkışsa da teknik direktör Ancelotti, başarılı stoperin Ocak ayında kadroya katılmasını istiyor. Chelsea’nin, Szalai’yi ara transfer döneminde takıma katma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle Ancelotti’nin isteğinin de yerine gelebileceği kaydedildi. İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile transferi Ocak ayında bitirmek için orta yolu bulması halinde, Rüdiger de ara transfer döneminde Real Madrid’in yolunu tutacak.

Chelsea ile Fenerbahçe’nin ne kadarlık bir bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı belirtilmedi. Sarı-Lacivertliler, Szalai için geçen Ocak ayında Apollon’a 2 milyon Euro ödemişti. Resmi bir açıklama yapılmasa da anlaşmada Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin sonraki satıştan yüzde 15 pay alacağı da iddia edilmişti. Yaz transfer döneminde Aston Villa’nın 23 yaşındaki stoper için 25 milyon Euro’yu gözden çıkarttığı öne sürülmüştü

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