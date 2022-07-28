Fenerbahçelileri çıldırtan kararlar!

Eski Süper Lig hakemi Deniz Çoban, Fanatik Gazetesi'ndeki köşesinde, hakem Massimiliano Irrati’nin Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçındaki yönetimini yorumladı:

Maçın İtalyan hakemi Irrati, geçtiğimiz sezon Frankfurt maçında Fenerbahçe lehine tekrarlanması gereken penaltıyı tekrarlatmayarak kural hatası yapmıştı. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi yolculuğu başlarken, temsilcimize çelme takmıştı. Henüz o maçın üzerinden 1 yıl geçmeden, Fenerbahçe’nin bu maçına atanması bence çok doğru değildi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini elinden aldı

Iratti, bu maçta da üst düzey bir Avrupa hakemi gibi maç yönetemedi. Maçın kaderine direkt etki eden hataları oldu. Faul ve kart standardı hiç yoktu. Fenerbahçe lehine yaptığı iki kritik hata ile temsilcimizin Şampiyonlar Ligi hayalini elinden aldı.

Nizami bir golü iptal etti

Maçın 10. dakikasında Valencia, rakibinden faul yapmadan kazandığı topla ceza sahasına girdi ve yaptığı orta Fenerbahçe’ye golü getirdi. Hakem Irrati, olmayan bir faulü çalarak nizami bir golü iptal etti.

İsmail Yüksek'i faul yokken oyundan attı

Maçın 53. dakikasında İsmail Yüksek, topa kaydı ve sağ ayağının ucuyla da olsa topla oynamayı başardı. Faul olmayan pozisyonda hakem Fenerbahçeli oyuncuyu ikinci sarı kartla oyundan attı.

Penaltı kararı doğruydu

70. dakikada Valencia’ya ceza sahası içinde yapılan faulü atlamadı ve Fenerbahçe lehine doğru bir penaltı kararı verdi.