Fenerbahçelilere karşı sinsi tuzak! Uğur Dündar ‘Atatürk’ kartını çıkardı!

“Gazeteciyim” diyerek ortalıkta dolaşan, 28 Şubat’ın en önemli tetikçilerinden CHP yandaşı Uğur Dündar’ın Fenerbahçe’ye aday oluşuna tepkiler artıyor.

Vefa Küçük düelloya çağırdı

Fenerbahçe Divan Başkanı Vefa Küçük, Uğur Dündar’a ağır suçlamalarda bulundu. Uğur Dündar’ın bir şahsın ‘proje’ adamı olarak Fenerbahçe’ye başkan adayı gösterildiğine dikkat çeken Küçük, "Uğur Dündar beni iyi dinle, seni düelloya davet ediyorum. O dönem beni başkanlık için teşvik ettin. '1 milyon dolar hibe et' dedim. Emeğiyle, alın teriyle kazandığından bahsetti ki sıkışınca hep aynı şeyi söylüyor. Sonra ortadan kayboldun, öğrendim ki Aziz Yıldırım'ın listesine girmişsin." şeklinde konuştu.

‘Atatürk’ istismarına sarıldı

Kulübü siyasete bulaştırmak amacıyla Fenerbahçe’ye aday gösterildiği belirtilen Uğur Dündar, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“Fenerbahçe Kuvayı Milliye'dir.

Fenerbahçe Cumhuriyetin kuruluş felsefesidir.

Fenerbahçe Atatürk ilkeleridir.

Bunları dile getirenlere "siyaset yapıyor" diyen kolpacılara, 'Ali Kemal'lere, büyük Fenerbahçeliler geçit vermez!..”