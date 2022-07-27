Fenerbahçeli taraftarlar 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının 57. dakikasında Ukrayna temsilcisinin 1-0 öne geçmesi sonrası Fenerbahçe taraftarı Rusya Devlet Başkanı lehine 'Vladimir Putin' tezahüratı yaptı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. İlk maçın golsüz tamamlanmasının ardından gözler Ülker Stadı'nda çıkacak sonuca çevrildi.
İsmail Yüksek kırmızı kart gördü
Maç boyunca gol fırsatlarını tepen Fenerbahçe'de İsmail Yüksek karşılaşmanın 53. dakikasında, rakibini orta sahada düşürdü ve ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı büyük bir üzüntü yaşarken oyundan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.
İsmail Yüksek'in oyundan atılmasından 4 dakika sonra Dinamo Kiev, Vitaly Buyalsky'nin golüyle mücadelede 1-0 öne geçti.
Putin sesleri yükseldi
Golün ardından abartılı sevinç gösterilerinde bulunan Kievli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarı kızdırdı. Statta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratlar yapıldı.