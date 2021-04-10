Fenerbahçeli Pelkas, gösterdiği performansıyla bazı kulüplerin radarına girmeyi başardı. Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Pelkas, şimdiden teklif almaya başladı.

Dimitrios Pelkas, sezon öncesi PAOK kulübünden 1.6 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Performansıyla herkesin beğenisini toplayan Pelkas’a bazı kulüpler teklif yapmaya başladı.

Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas Rusya’ya mı gidecek?

Rus kulübü Rubin Kazan, yunan futbolcu için daha önce 7 milyon euro teklifinde bulunmuştu. Rubin Kazan, teklifini 10 milyon Euro’ya yükselttiğini açıkladı. Fenerbahçeli kurmaylar, Pelkas’ı 15 milyon Euro’dan aşağı bir rakama satmayı planlamıyor. Fenerbahçe, Rubin Kazan’a sezon sonu görüşmek istediklerini belirtti.

Pelkas, Fenerbahçe’de ne yaptı?

27 yaşındaki Pelkas, Süper Lig'de sahaya çıktığı 23 karşılaşmada 5 gol atarken 7 de asist yapmayı başardı.