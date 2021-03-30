Fenerbahçe'den yılın bombası! Emre Belözoğlu kolları sıvadı

Samatta, Cisse ve Ademi’de hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezon için şimdiden arayışlara başlarken, hedefteki ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan gurbetçi oyuncu için sportif direktör ve teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun çalışmaları gizlice yürüttüğü, önümüzdeki aylarda resmi hamlenin yapılacağı gelen haberler arasında. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, Düsseldorf’taki başarılı performansını A Milli Futbol Takımı'na da taşıdı.

Transfer görüşmesi

40 yaşındaki futbol adamı, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen yıldız oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Birçok takım peşinde

Emre Belözoğlu, bu konuşmada Kenan'ı ikna edip yeni sezon öncesi şimdiden sözleşme imzalatmanın peşinde. Bunun sebebi ise, Galatasaray ve Beşiktaş gibi birçok takımın Kenan'ın peşinde olması. Başarılı futbolcu, çok yönlü olması ve sözleşmesinin bitmesinin yanı sıra yerli statüsünde oynayacağı için de talibi çok olan bir isim.