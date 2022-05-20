Fenerbahçe'den ters köşe! Mancini ile temas kuruldu

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertli takım, gelecek sezon için yabancı bir hocayla anlaşmak istiyor.

Roberto Mancini ile temas kuruldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışlarında Jorge Jesus ve Joachim Löw’ün yanı sıra bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile de temas kurduğu öğrenildi.