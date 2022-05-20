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Spor Fenerbahçe'den ters köşe! Mancini ile temas kuruldu
Spor

Fenerbahçe'den ters köşe! Mancini ile temas kuruldu

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Jorge Jesus'un dışında Roberto Mancini ile de görüşme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 13:35:00 -
Fenerbahçe'den ters köşe! Mancini ile temas kuruldu

Teknik direktör çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, henüz resmi bir anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertli takım, gelecek sezon için yabancı bir hocayla anlaşmak istiyor.

Roberto Mancini ile temas kuruldu

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışlarında Jorge Jesus ve Joachim Löw’ün yanı sıra bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile de temas kurduğu öğrenildi.

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