Fenerbahçe'den sonra 2. Lig ekibinden TFF'ye şampiyonluk başvurusu

Fenerbahçe'nin ardından Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu

2. Lig takımlarından Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Ankara Demirspor'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik."

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için TFF’ye başvuruda bulunmuştu.