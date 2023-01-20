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Spor Fenerbahçe'den şaşırtan KAP açıklaması! Fenerbahçe, kadroda yer almayan Bruma'nın sözleşmesini uzattı! İşte bonservis için ödenen rakam...
Spor

Fenerbahçe'den şaşırtan KAP açıklaması! Fenerbahçe, kadroda yer almayan Bruma'nın sözleşmesini uzattı! İşte bonservis için ödenen rakam...

Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiraladığı Bruma'nın satın alma opsiyonunu kullandığını ve PSV'ye 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 16:52:00 - 2023-01-20 16:53:55
Fenerbahçe'den şaşırtan KAP açıklaması! Fenerbahçe, kadroda yer almayan Bruma'nın sözleşmesini uzattı! İşte bonservis için ödenen rakam...

Fenerbahçe, PSV'den kiralanan Bruma'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

KAP'a yapılan bildirim şu şekilde;

"Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.",

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